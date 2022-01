“Dybala non lasci la Juventus!”: avete sentito? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon ha parlato della situazione in casa Juventus e ha espresso la sua opinione riguardo l’imminente passaggio di Dusan Vlahovic in bianconero. Queste le sue dicharazioni: “La Juventus ha passato un momento di disorientamento, ora sembra sulla strada giusta. Allegri nell’ultimo mese e mezzo ha drizzato le antenne, ha capito che bisogna stare sul pezzo e ha fatto bene a ricercare la compattezza”. Vlahovic? è l’acquisto più bello, grande, sorprendente: con Haaland e Mbappé – ha aggiunto Buffon – è il miglior giovane al mondo. Ha qualcosa di diverso, la presenza scenica dei grandi 9. E poi è un’evoluzione: ai miei tempi non esistevano i giocatori di 1.90 con quel dinamismo. Gianluigi BuffonLa leggenda bianconera si è poi soffermato sul caso legato al rinnovo di Paulo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel corso di un’intervista riata a La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon ha parlato della situazione in casa Juventus e ha espresso la sua opinione riguardo l’imminente passaggio di Dusan Vlahovic in bianconero. Queste le sue dicharazioni: “La Juventus ha passato un momento di disorientamento, ora sembra sulla strada giusta. Allegri nell’ultimo mese e mezzo ha drizzato le antenne, ha capito che bisogna stare sul pezzo e ha fatto bene a ricercare la compattezza”. Vlahovic? è l’acquisto più bello, grande, sorprendente: con Haaland e Mbappé – ha aggiunto Buffon – è il miglior giovane al mondo. Ha qualcosa di diverso, la presenza scenica dei grandi 9. E poi è un’evoluzione: ai miei tempi non esistevano i giocatori di 1.90 con quel dinamismo. Gianluigi BuffonLa leggenda bianconera si è poi soffermato sul caso legato al rinnovo di Paulo ...

Advertising

Gazzetta_it : Assalto a Dybala, non solo l'Inter. Ecco quanto mette sul piatto il City #calciomercato - Gazzetta_it : Juve, non solo Vlahovic: i tre motivi per tenersi stretto #Dybala - 3cuori1ohana : @juvinsight Vuol dire che Dybala non va all'Inter come credono (x me Dybala rinnova) - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Vlahovic: un colpo stratosferico che non è l’unica necessità della #Juventus ?? Da #Dybala ad #Arthur, passando per… - junews24com : Brambati: «Vlahovic non sostituisce Dybala. La Juve pensi a una cosa» -