Australian Open | Berrettini battuto da Nadal in semifinale

Matteo Berrettini è stato eliminato dall'Open d'Australia, battuto 3-1 in semifinale dallo spagnolo Rafa Nadal col punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. In finale, lo spagnolo affronterà il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. "Significa molto per me essere di nuovo in finale qui, non credevo di potercela fare e mi ritengo fortunato. Ora proverò a godermi la vittoria e fare del mio meglio domenica". Così Rafa Nadal dopo la semifinale dell'Open d'Australia vinta 3-1 su Matteo Berrettini. "Ho cominciato il match giocando alla grande, i primi due set sono stati tra i miei migliori da molto tempo in qua – ha detto ancora lo spagnolo -. Sapevo che Matteo era un giocatore molto solido, molto pericoloso e sapevo che ad un ...

