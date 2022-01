Australian Open 2022, Daniil Medvedev: “Pronto a sfidare un altro giocatore che punta al 21° Slam!” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il russo Daniil Medvedev si è qualificato per la Finale degli Australian Open 2022. Il nativo di Mosca ha rispettato i pronostici e sconfitto per 7-6 (5) 4-6 6-4 6-1 il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 del ranking). Una partita di alta qualità quella di Medvedev che ha saputo tenere a bada il talento dell’ellenico, venendo fuori alla distanza. “Sono riuscito a rimanere concentrato e ho compreso gli errori che ho commesso nel secondo set che ho perso 6-4. La partita, come si può immaginare, era piuttosto importante e non erano ammesse troppe distrazioni“, le parole del russo, protagonista di un diverbio piuttosto pesante con il giudice di sedia nel secondo parziale. Rimesso le cose al loro posto, il n.2 ATP ha ritrovato la retta via, alzando il livello del proprio tennis quando è stato ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il russosi è qualificato per la Finale degli. Il nativo di Mosca ha rispettato i pronostici e sconfitto per 7-6 (5) 4-6 6-4 6-1 il greco Stefanos Tsitsipas (n.4 del ranking). Una partita di alta qualità quella diche ha saputo tenere a bada il talento dell’ellenico, venendo fuori alla distanza. “Sono riuscito a rimanere concentrato e ho compreso gli errori che ho commesso nel secondo set che ho perso 6-4. La partita, come si può immaginare, era piuttosto importante e non erano ammesse troppe distrazioni“, le parole del russo, protagonista di un diverbio piuttosto pesante con il giudice di sedia nel secondo parziale. Rimesso le cose al loro posto, il n.2 ATP ha ritrovato la retta via, alzando il livello del proprio tennis quando è stato ...

