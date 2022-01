Wilma, la moglie di Facchinetti è stata in ospedale: cos’è successo (Di giovedì 27 gennaio 2022) È stata davvero una brutta disavventura per Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, finita in ospedale in codice rosso a causa di una caduta da cavallo. La povera Wilma se l’è davvero vista brutta: mentre si trovata in sella al suo Willy è ruzzolata a terra, ma lo scossone le ha fatto scivolare via il casco mentre l’amato animale, del peso di ben 600 chilogrammi, le passava sopra – a sua volta spaventato. Poteva essere una tragedia: la 39enne brasiliana si è ritrovata con gravi ferite sulla nuca e sul mento, ma ha rischiato davvero conseguenze peggiori. Wilma Helena Faissol e il racconto dell’incidente La moglie di Facchinetti ha deciso di raccontare la sua brutta avventura sui social, trovando anche le energie per ... Leggi su dilei (Di giovedì 27 gennaio 2022) Èdavvero una brutta disavventura perHelena Faissol,di Francesco, finita inin codice rosso a causa di una caduta da cavallo. La poverase l’è davvero vista brutta: mentre si trovata in sella al suo Willy è ruzzolata a terra, ma lo scossone le ha fatto scivolare via il casco mentre l’amato animale, del peso di ben 600 chilogrammi, le passava sopra – a sua volta spaventato. Poteva essere una tragedia: la 39enne brasiliana si è ritrovata con gravi ferite sulla nuca e sul mento, ma ha rischiato davvero conseguenze peggiori.Helena Faissol e il racconto dell’incidente Ladiha deciso di raccontare la sua brutta avventura sui social, trovando anche le energie per ...

