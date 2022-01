Serie A, Lega rischia commissariamento: chiesto alla Federcalcio rinvio termini per statuto (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Lega di Serie A potrebbe rischiare il commissariamento da parte della Figc. A margine dell’Assemblea di Lega è stato infatti chiesto alla Federalcio un rinvio dei termini per l’adeguamento del proprio statuto ai Principi Informatori, al momento fissati per il 31 gennaio. In particolare lo statuto della Lega deve cambiare in merito alla maggioranza per le delibere, che deve passare dagli attuali due terzi alla maggioranza semplice. Qualora la Federcalcio non dovesse concedere questo rinvio per adeguarsi, allora potrebbe arrivare il commissariamento della Lega. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) LadiA potrebbere ilda parte della Figc. A margine dell’Assemblea diè stato infattiFederalcio undeiper l’adeguamento del proprioai Principi Informatori, al momento fissati per il 31 gennaio. In particolare lodelladeve cambiare in meritomaggioranza per le delibere, che deve passare dagli attuali due terzimaggioranza semplice. Qualora lanon dovesse concedere questoper adeguarsi, allora potrebbe arrivare ildella. SportFace.

