Quirinale 2022 | Mastella | “Parlamento afono | domani si voti”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – "Questo Parlamento, lo dice la parola stessa, dovrebbe parlare… e invece è afono…". Clemente Mastella non si capacita e si augura che "si arrivi presto a un nome condiviso per il Colle e, soprattutto" spera "che domani si voti in Aula. Astensione, scheda bianca, ma di che parliamo?", dice all'Adnkronos l'ex Guardasigilli e attuale sindaco di Benevento, intercettato a Montecitorio mentre è in corso lo spoglio della quarta votazione per il Quirinale. 'Mastellik', come si è autodefinito a suo tempo quando faceva scouting parlamentare, condivide la scelta di Giorgia Meloni che ieri si è smarcata, chiedendo ai suoi di votare la 'bandiera' Guido Crosetto al posto della 'bianca'. "Non si può restare afoni", insiste l'ex esponente Dc e, da 'navigato' politico e conoscitore ...

