(Di giovedì 27 gennaio 2022) Maurizio, noto giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, analizzando il momento che sta attraversando il calcio italiano. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il calcio italiano è indebitato fino al collo e hanno pure il coraggio di chiedere qualcosa allo Stato italiano. Non voglio dire che stare zitti sia una cosa fatta bene, ma devonodelle proposte serie e ridurre i costi. Siamo di fronte al ridicolo, in una fase dove chiunque puòdelle richieste e smentirci con i comportamenti. Juventus Vlahovic (Getty Images) La Juve sta investendo 150 milioni di euro in Vlahovic, una cifra spropositata per il bilancio dei bianconeri. Evidentemente John Elkann ha deciso dil’ennesimo sacrificio. Quando un giocatore va in scadenza, la ...

Pistocchi: "Bisogna fare i complimenti a De Laurentiis, ha un merito"

...un concorso che ha raccolto più di 200 candidature in tutta Europa " commenta Elisabetta, ...solo cercarle e dare loro l'importanza che si meritano: continueremo a cercarle e a ......Dybala quando avrà del tutto recuperato dall'infortunio? Se lo chiede anche Maurizio. L'... 'Non che sia scarso Dybala ma ci sono troppi giocatori adatti al 4 - 3 - 3,scegliere tra ...Maurizio Pistocchi ha commentato l'operazione Vlahovic chiusa dalla Juventus in casa Fiorentina: 'Bianconeri e l'Inter non sono esempi di gestione virtuosa'.PISTOCCHI VLAHOVIC NSL – Maurizio Pistocchi è stato intervistato ai microfoni de “il Diabolico e il Divino”, trasmissione radiofonica in onda su New Sound Level 90FM. Ecco cosa ha detto: Le parole di ...