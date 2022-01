Mondiali Qatar 2022, tutte le squadre qualificate: l’elenco completo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Entra nel vivo la corsa a Qatar 2022, il Mondiale che si svolgerà dal 21 novembre 2022 al 18 dicembre 2022, in una data rivoluzionaria per quanto riguarda la rassegna iridata di calcio. L’Italia vuole esserci, sognando la rivincita dopo la clamorosa esclusione in Russia nel 2018. Sarà l’ultima edizione del torneo a prevedere la partecipazione di 32 nazionali, poiché dal 2026 il mondiale verrà esteso a 48. La Germania è stata la prima nazionale a qualificarsi, in attesa delle altre big, mentre la Fifa prova ad avanzare la proposta di un Mondiale ogni due anni. tutte LE squadre qualificate 1 – Qatar (Squadra ospitante)2 – GERMANIA (Europa)3 – DANIMARCA (Europa)4 – BRASILE (Sudamerica)5 – FRANCIA (Europa)6 – BELGIO (Europa)7 – CROAZIA (Europa)8 – SERBIA ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Entra nel vivo la corsa a, il Mondiale che si svolgerà dal 21 novembreal 18 dicembre, in una data rivoluzionaria per quanto riguarda la rassegna iridata di calcio. L’Italia vuole esserci, sognando la rivincita dopo la clamorosa esclusione in Russia nel 2018. Sarà l’ultima edizione del torneo a prevedere la partecipazione di 32 nazionali, poiché dal 2026 il mondiale verrà esteso a 48. La Germania è stata la prima nazionale a qualificarsi, in attesa delle altre big, mentre la Fifa prova ad avanzare la proposta di un Mondiale ogni due anni.LE1 –(Squadra ospitante)2 – GERMANIA (Europa)3 – DANIMARCA (Europa)4 – BRASILE (Sudamerica)5 – FRANCIA (Europa)6 – BELGIO (Europa)7 – CROAZIA (Europa)8 – SERBIA ...

