Haaland senza limiti | «Posso ancora migliorare in fase realizzativa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'attaccante del Borussia Dortmundnon si pone limiti e pensa di poter segnare ancora di più Erling, attaccante del Borussia Dortmund, in una intervista a Sky DE ha parlato dei suoi obiettivi dichiarando di poter ancora migliorare in zona gol. GOL - "Credo di poter migliorare in ...... riporterà la Juve in area Championsse ema e le consentirà di guardare con occhi ...di un centravanti giovane - dopodomani il serbo compirà 22 anni - e all'altezza di Erling, il ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’attaccante del Borussia Dortmund Haaland non si pone limiti e pensa di poter segnare ancora di più Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, i ...Haaland del Borussia Dortmund ha rilasciato un'intervista in cui commenta gli spalti vuoti in Bundesliga e quelli pieni in Premier League ...