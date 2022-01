“Green pass ‘open’ finché non abbiamo dati” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Al momento non abbiamo dati sulla durata della protezione della terza dose vaccinale contro il Covid. Quindi può andar bene avere un Green pass ‘open’. E quando ci saranno le indicazioni scientifiche in merito, che probabilmente arriveranno da Israele dove si è cominciato prima con il booster, penseremo a un limite temporale”. A dirlo all’Adnkronos Salute Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Oggi non abbiamo elementi per una scadenza del certificato verde. Dobbiamo essere molto chiari e sinceri. Speriamo che la protezione sia più lunga possibile. Rivedremo, nei prossimi mesi, la misura quando sapremo se ci servirà una quarta dose”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Al momento nonsulla durata della protezione della terza dose vaccinale contro il Covid. Quindi può andar bene avere un. E quando ci saranno le indicazioni scientifiche in merito, che probabilmente arriveranno da Israele dove si è cominciato prima con il booster, penseremo a un limite temporale”. A dirlo all’Adnkronos Salute Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Oggi nonelementi per una scadenza del certificato verde. Dobbiamo essere molto chiari e sinceri. Speriamo che la protezione sia più lunga possibile. Rivedremo, nei prossimi mesi, la misura quando sapremo se ci servirà una quarta dose”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! - Corriere : ?? Il green pass per chi ha fatto la terza dose avrà durata illimitata. Lo ha deciso il governo in attesa della deci… - fattoquotidiano : L’ultima dei Migliori: Green pass illimitato con la 3ª dose. Cartabellotta (Gimbe): “Privo di basi scientifiche e g… - Oceaniqued1 : RT @BelpietroTweet: Sileri minaccia di rendere la vita difficile ai non vaccinati «perché sono un pericolo». Una panzana, già ripetuta a Mo… - vipp_mod : RT @Carlo96446381: Se non hai il GREEN PASS non puoi entrare (Le regole sono regole ehehehhhh), ma probabilmente se ti metti a 4 zampe e sa… -