Gino Paoli, dal successo al tunnel della depressione: "Mi sparai…" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Gino Paoli racconta un momento drammatico che ha vissuto. Ecco di cosa si tratta nel dettaglio. Gino Paoli è un cantautore originario di Monfalcone che ha scritto canzoni rimaste impresse nell'immaginario comune. Le sue sono vere e proprie opere d'arte apprezzate dagli italiani che hanno reso il cantante uno dei più famosi nel panorama musicale nostrano. Gino Paoli in studio – Immagine presa da InstagramTra le canzoni più celebri che ha scritto, si ricordano Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Senza fine, Che cosa c'è, La gatta, Una lunga storia d'amore e moltissime altre. Ha fatto emozionare generazioni di italiani con le sue canzoni romantiche e delicate. Ha pubblicato ben 34 album. Per quel che riguarda la sua vita privata, è stato sposato con Anna Fabbri ...

