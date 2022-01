Firenze, striscione su Ponte Vecchio: Commisso come Joker (Di giovedì 27 gennaio 2022) Uno striscione raffigurante il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, "truccato" come Joker è spuntato stamani su Ponte Vecchio. Poco dopo è stato rimosso dalla polizia municipale. Video ... Leggi su lanazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Unoraffigurante il presidente della Fiorentina, Rocco, "truccato"è spuntato stamani su. Poco dopo è stato rimosso dalla polizia municipale. Video ...

Advertising

Jpolemica666 : ?? Firenze, striscione su Ponte Vecchio: Commisso come Joker - SantiNiccolo : RT @qn_lanazione: Firenze, striscione su Ponte Vecchio: Commisso come Joker - MassMing : RT @qn_lanazione: Firenze, striscione su Ponte Vecchio: Commisso come Joker - qn_lanazione : Firenze, striscione su Ponte Vecchio: Commisso come Joker - MaxSentenza : @Deianir17128382 @ferny77528037 @frankleggiero @FabrizioJuve10 @FrankRuJuve @chicco_1990 @ilciccio67 @mikelelomb… -