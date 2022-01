Dybala e Vlahovic possono giocare insieme alla Juventus? (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus pone una domanda: il centravanti serbo può convivere con Paulo Dybala? Proviamo a rispondere. Come giocherà la Juventus con l’acquisto di Vlahovic? Il centravanti serbo potrà formare una coppia d’attacco con Dybala? Proviamo a rispondere a queste due domande che tutti i tifosi bianconeri si stanno facendo. E ora la domanda sorge spontanea: Vlahovic e Dybala possono giocare insieme? La riposta dovrà darcela Allegri ma è fuori discussione come l’arrivo del centravanti serbo cambi completamente il volto dell’attacco bianconero. Come prima cosa l’attaccante, ormai ex Fiorentina, è un nome molto più d’area di rigore rispetto a Morata, bravo a far ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’arrivo di Dusanpone una domanda: il centravanti serbo può convivere con Paulo? Proviamo a rispondere. Come giocherà lacon l’acquisto di? Il centravanti serbo potrà formare una coppia d’attacco con? Proviamo a rispondere a queste due domande che tutti i tifosi bianconeri si stanno facendo. E ora la domanda sorge spontanea:? La riposta dovrà darcela Allegri ma è fuori discussione come l’arrivo del centravanti serbo cambi completamente il volto dell’attacco bianconero. Come prima cosa l’attaccante, ormai ex Fiorentina, è un nome molto più d’area di rigore rispetto a Morata, bravo a far ...

