Conosce un uomo su una app di incontri poi sparisce: 23enne trovata morta. Indagine per omicidio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Avevano archiviato il caso come incidente. Lauren Smith-Fields, 23enne americana, è scomparsa per poi essere trovata morta all’interno del suo appartamento, lo scorso 12 dicembre. Siamo in Connecticut. I genitori e gli amici della ragazza hanno mobilitato gente e indetto manifestazioni: il papà ha pagato perché sul corpo di Lauren fosse fatta una seconda autopsia. Risultato? La 23enne è morta per un mix di alcol e droga ma il padre è stato chiaro nel dire che la figlia non era tossicodipendente. Nel corpo di Lauren sono state trovate tracce di fentanil, prometazina, idrossizina e alcol. Intossicazione acuta. La ragazza era uscita con un uomo conosciuto su una app per incontri, Bumble, prima di sparire. Ora l’uomo è stato interrogato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Avevano archiviato il caso come incidente. Lauren Smith-Fields,americana, è scomparsa per poi essereall’interno del suo appartamento, lo scorso 12 dicembre. Siamo in Connecticut. I genitori e gli amici della ragazza hanno mobilitato gente e indetto manifestazioni: il papà ha pagato perché sul corpo di Lauren fosse fatta una seconda autopsia. Risultato? Laper un mix di alcol e droga ma il padre è stato chiaro nel dire che la figlia non era tossicodipendente. Nel corpo di Lauren sono state trovate tracce di fentanil, prometazina, idrossizina e alcol. Intossicazione acuta. La ragazza era uscita con unconosciuto su una app per, Bumble, prima di sparire. Ora l’è stato interrogato e ...

