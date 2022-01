Caso Berrettini, quando è in gioco l’educazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Siamo abituati a pensare che il tifo più maleducato sia quello negli stadi di calcio. E invece a Melbourne, gli Australian Open ci hanno dimostrato che, anche in campi senza erba, con una rete e una palla più piccola, si può essere pessimi tifosi. E, quando è in gioco l’educazione, il rischio di perdere qualcosa è per tutti. Durante l’incontro tra Monfils, tennista francese, e quel bel figliolo che è Matteo Berrettini, qualche supporter francese si è lasciato andare a parole poco lusinghiere nei confronti del campione azzurro. Il match si conclude con la inaspettata vittoria del tennista italiano e la prevedibile reazione di Matteo che, portandosi il dito all’orecchio, urla “Non sento” in direzione degli irrispettosi spettatori della Rod Laver Arena. Insomma Berrettini si sa difendere bene ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 27 gennaio 2022) Siamo abituati a pensare che il tifo più maleducato sia quello negli stadi di calcio. E invece a Melbourne, gli Australian Open ci hanno dimostrato che, anche in campi senza erba, con una rete e una palla più piccola, si può essere pessimi tifosi. E,è in, il rischio di perdere qualcosa è per tutti. Durante l’incontro tra Monfils, tennista francese, e quel bel figliolo che è Matteo, qualche supporter francese si è lasciato andare a parole poco lusinghiere nei confronti del campione azzurro. Il match si conclude con la inaspettata vittoria del tennista italiano e la prevedibile reazione di Matteo che, portandosi il dito all’orecchio, urla “Non sento” in direzione degli irrispettosi spettatori della Rod Laver Arena. Insommasi sa difendere bene ...

Advertising

FiorinoLuca : Nello scontro diretto con Rafa Nadal, Matteo #Berrettini si giocherà non solo l'accesso in finale ma anche la posiz… - angelomangiante : Vola nei quarti Matteo Berrettini a Melbourne, dopo un'altra battaglia spagnola. Carreno Busta è solido, non ha reg… - alivale004 : RT @GeorgeSpalluto: Nuovo BEST RANKING per Matteo BERRETTINI. Salirà almeno al n.6 del mondo. In caso di successo con Nadal sarebbe NUMERO… - weirdylena : per equilibrare la situazione mi sembra il caso di invitare Berrettini e/o Sinner quest’anno - morfurio : RT @GeorgeSpalluto: Nuovo BEST RANKING per Matteo BERRETTINI. Salirà almeno al n.6 del mondo. In caso di successo con Nadal sarebbe NUMERO… -