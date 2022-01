Bimbo di un anno con grave trauma cranico ricoverato al Santobono. Agenti ascoltano i genitori (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si cerca di far luce su cosa possa essere accaduto ad un Bimbo di un anno, portato in ospedale senza sensi dai genitori e ricoverato con un grave trauma cranico Quando mamma e papà lo hanno portato in ospedale, al Santobono di Napoli, il piccolo era già privo di sensi e i medici hanno capito L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si cerca di far luce su cosa possa essere accaduto ad undi un, portato in ospedale senza sensi daicon unQuando mamma e papà lo hportato in ospedale, aldi Napoli, il piccolo era già privo di sensi e i medici hcapito L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

AlberodiNatale_ : @mohsospesa Un bimbo a cui hanno messo la 10 addosso senza un vero sostituto, dopo un anno che faceva intravedere q… - Informa_Press : È ricoverato in prognosi riservata. I genitori: 'Non sappiamo come si è fatto male'!???? - biancacle : RT @mattinodinapoli: Benevento: bimbo di un anno al Santobono con trauma cranico, è grave. La Procura apre un'inchiesta - peachofbizzle : tra esattamente un anno vedrò il mio bimbo ???? - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Cronaca Trauma cranico per un bimbo di un anno: ricoverato al Santobono -