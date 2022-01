Anticipazioni Uomini e Donne del 27/01/22: scatta un bacio nel Trono classico! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Da UominieDonneclassicoeover ecco le Anticipazioni: Per quanto riguarda il Trono classico, scontro tra Matteo e e Armando poichè si vede un video dove alla fine dell’ultima registrazione il cavaliere e Denise parlano di nuovo. Matteo ha rivisto Denise (più che un’esterna è stato un chiarimento post ultima puntata) Ha portato poi anche Federica in esterna. Luca ha fatto due esterne: una con Lily e una con Eleonora. Per quanto riguarda il Trono over, sfogo di Gemma su Tina e Nadia, a causa della fine della conoscenza con Massimiliano. Prosegue la conoscenza tra quest’ultimo è Nadia! Biagio assente anche nella registrazione di oggi. Ida ha chiuso la conoscenza con Andrea, è sceso un nuovo cavaliere per ... Leggi su isaechia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Oggi è stata registrata una nuova puntata di. Daclassicoeover ecco le: Per quanto riguarda ilclassico, scontro tra Matteo e e Armando poichè si vede un video dove alla fine dell’ultima registrazione il cavaliere e Denise parlano di nuovo. Matteo ha rivisto Denise (più che un’esterna è stato un chiarimento post ultima puntata) Ha portato poi anche Federica in esterna. Luca ha fatto due esterne: una con Lily e una con Eleonora. Per quanto riguarda ilover, sfogo di Gemma su Tina e Nadia, a causa della fine della conoscenza con Massimiliano. Prosegue la conoscenza tra quest’ultimo è Nadia! Biagio assente anche nella registrazione di oggi. Ida ha chiuso la conoscenza con Andrea, è sceso un nuovo cavaliere per ...

