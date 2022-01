AEW: La sfida è lanciata, tra 2 settimane sarà Page vs Archer in un Texas Death Match (Di giovedì 27 gennaio 2022) È bastato un confronto a distanza, ma intanto abbiamo finalmente un Match titolato. Avverrà tra due settimane e sarà un Texas Death Match. Ecco dunque la sfida che opporrà Adam Page e Lance Archer per il titolo del mondo AEW e che metterà in pericolo il regno del cowboy. Il video confronto tra Page e Archer A challenge has been issued to the #AEW World Champion Hangman @theadamPage, by the #MurderhawkMonster @LanceHoyt: a Texas DeathMatch for the #AEW World Championship! pic.twitter.com/DMmqIVM0Lr— All Elite Wrestling (@AEW) January 27, 2022 Leggi su zonawrestling (Di giovedì 27 gennaio 2022) È bastato un confronto a distanza, ma intanto abbiamo finalmente untitolato. Avverrà tra dueun. Ecco dunque lache opporrà Adame Lanceper il titolo del mondo AEW e che metterà in pericolo il regno del cowboy. Il video confronto traA challenge has been issued to the #AEW World Champion Hangman @theadam, by the #MurderhawkMonster @LanceHoyt: afor the #AEW World Championship! pic.twitter.com/DMmqIVM0Lr— All Elite Wrestling (@AEW) January 27, 2022

