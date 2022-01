Usa | 39 dispersi in un naufragio in Florida | si sospetta il traffico di migranti

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Trentanove persone risultano disperse al largo della, dopo che il battello su cui viaggiavano si è capovolto. Secondo la Guardia costiera degli Stati Uniti, che ha avviato le ricerche in mare, potrebbe trattarsi di un caso didi: le autorità si stanno mobilitando per trovare idelRicerche in corso della Guardia costiera di Miami, che parla di una “impresa didi”. Le autorità hanno spiegato di aver ricevuto la segnalazione di un uomo che era “aggrappato a un’imbarcazione capovolta a circa 45 miglia a est di Fort Pierce”. Il sopravvissuto ha raccontato che il battello era partito sabato la notte dall’isola di Bimini (nelle Bahamas) e che si era ...

Advertising

biancacle : RT @RaiNews: Usa, naufragio al largo della Florida. La Guardia costiera sospetta di un caso di traffico di esseri umani - Tullia01 : RT @RaiNews: Usa, naufragio al largo della Florida. La Guardia costiera sospetta di un caso di traffico di esseri umani - Rossana86448038 : RT @RaiNews: Usa, naufragio al largo della Florida. La Guardia costiera sospetta di un caso di traffico di esseri umani - RaiNews : Usa, naufragio al largo della Florida. La Guardia costiera sospetta di un caso di traffico di esseri umani - MgraziaT : RT @FPaffy: 39 migranti dispersi in mare in #Florida. Commenti dei patrioti cristiani USA: ?? Potevano stare a casa loro invece di cercare… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa dispersi

...Avviate dalla guardia costiera degli Stati Uniti le ricerche di 39dopo il ... molte da altri paesi caraibici come Haiti, negli... Roberto Fico, sono state 527, le nulle 38 e i voti125. Paolo Maddalena, il magistrato ... Anche il Canada, dopoe Gb, ha ritirato le famiglie dei diplomatici dall'ambasciata a Kiev. Gli ...Trentanove persone risultano disperse al largo della Florida, dopo che il battello su cui viaggiavano si è capovolto ...Ricerche in corso della Guardia costiera Usa per 39 persone che risultano disperse dopo un naufragio. In un tweet la Guardia costiera spiega di aver ricevuto una segnalazione del salvataggio di un uom ...