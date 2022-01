“Tranquilli, non è un’autobiografia”: Nina Zilli annuncia l’uscita del suo primo libro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Soulettari e soulettare di tutta Italia, il mio romanzo è pronto!” Ad annunciarlo è direttamente l’autrice, Nina Zilli in un divertente reel sul suo profilo Instagram. La cantautrice è infatti in tutte le librerie fisiche e online con un romanzo di genere narrativa contemporanea, intitolato L’ultimo di sette, edito per i tipi di Rizzoli. Maria Chiara Fraschetta, questo il nome alla nascita di Nina Zilli, è tra le artiste italiane più apprezzate dal pubblico: ha esordito nel 2009 con l’EP Nina Zilli, nel quale è contenuto il singolo 50mila, pubblicato nel luglio dello stesso anno, che l’ha portata alla fama. Nel corso della sua carriera ha partecipato al Festival di Sanremo per ben quattro volte e ha pubblicato quattro album. Nuova veste Questa volta, posato il ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Soulettari e soulettare di tutta Italia, il mio romanzo è pronto!” Adrlo è direttamente l’autrice,in un divertente reel sul suo profilo Instagram. La cantautrice è infatti in tutte le librerie fisiche e online con un romanzo di genere narrativa contemporanea, intitolato L’ultimo di sette, edito per i tipi di Rizzoli. Maria Chiara Fraschetta, questo il nome alla nascita di, è tra le artiste italiane più apprezzate dal pubblico: ha esordito nel 2009 con l’EP, nel quale è contenuto il singolo 50mila, pubblicato nel luglio dello stesso anno, che l’ha portata alla fama. Nel corso della sua carriera ha partecipato al Festival di Sanremo per ben quattro volte e ha pubblicato quattro album. Nuova veste Questa volta, posato il ...

