Strage a Licata, chi sono le vittime: il fratello Diego, la cognata Alessandra e i nipotini Alessia e Vincenzo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ha ucciso il fratello, la cognata e i due nipotini. Poi ha tentato il suicidio sparandosi in testa e ora è in fin di vita con i medici che hanno dichiarato la morte cerebrale. Le vittime... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ha ucciso il, lae i due. Poi ha tentato il suicidio sparandosi in testa e ora è in fin di vita con i medici che hanno dichiarato la morte cerebrale. Le...

Advertising

Tg3web : Ci sono anche due bambini, di 11 e 15 anni, tra le quattro vittime della strage di questa mattina a Licata, in pro… - rtl1025 : ?? Sono quattro le vittime della strage di #Licata avvenuta, sembra per una lite in famiglia, compresi due minori di… - Tg1Rai : Strage familiare a #Licata, in #Sicilia. Un uomo ha ucciso il fratello, la cognata e i loro figli di 11 e 15 anni e… - infoitinterno : Strage di Licata, l’arcivescovo di Agrigento: “Ennesima sconfitta della nostra cultura incapace di gestire le emozi… - infoitinterno : La lite per l'eredità e le tante pistole: cosa sappiamo della strage di Licata -