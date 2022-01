Sampdoria | dietrofront su Castillejo | le motivazioni

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)dei blucerchiati per Samudel Milan. I motivi del mancato accordo Lasi tira indietro dalla corsa per Samudel Milan. I blucerchiati avrebbero fatto unper due motivi. Il primo è l’ingaggio del giocatore (1,5 milioni) che la squadra avrebbe dovuto pagare per intero, il secondo è la formula del trasferimento. Lachiedeva un prestito, mentre i rossoneri solo titolo definitivo o prestito con obbligo. A riportarlonews 24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il centrocampista è tornato decisivo, proprio quando il suo trasferimento allasembrava ... E' gazzetta.it a sussurrare la possibilità di unsul futuro di Sensi ( le parole di ieri ...Eder in Serie A ha giocato 245 partite e segnato 60 gol tra Empoli, Brescia, Cesena ,e ...capire chi sarà il prossimo allenatore rossoblù dopo l'esonero di Shevchenko e ildi ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Milan, il Barcellona punta deciso su Franck Kessiè come opzione per il centrocampo. Le ultime Il Barcellona ha deciso di puntare su Franck ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Milan: dietrofront della Sampdoria per Samu Castillejo. I motivi del mancato accordo con i rossoneri Samu Castillejo non vestirà la maglia ...