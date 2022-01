Quarantene scuola, si va verso semplificazione. Costa: utile abolire tampone per il rientro in classe degli studenti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si va verso un alleggerimento delle misure restrittive anti covid. A incoraggiare il Governo sono i dati sui contagi e quelli sulle vaccinazioni: l'80% degli italiani ha concluso il ciclo vaccinale primario. Tra le semplificazioni in progetto, ci sarebbero quelle relative alle norme sulle Quarantene a scuola e il superamento delle zone a colori. Altra novità il green pass illimitato per chi si è sottoposto alla terza dose di vaccino. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si vaun alleggerimento delle misure restrittive anti covid. A incoraggiare il Governo sono i dati sui contagi e quelli sulle vaccinazioni: l'80%italiani ha concluso il ciclo vaccinale primario. Tra le semplificazioni in progetto, ci sarebbero quelle relative alle norme sullee il superamento delle zone a colori. Altra novità il green pass illimitato per chi si è sottoposto alla terza dose di vaccino. L'articolo .

