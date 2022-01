Osservatorio Quirinale | le votazioni fanno bene ai leader di partito | è di Conte il sentiment più alto in Rete

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è chiuso anche il terzo giorno die nel mare magnum delle 412 schede bianche, avanzano timidamente anche le candidature di Guido Crosetto, votato da non solo dai delegati di...

Advertising

infoitinterno : Osservatorio Quirinale, in Rete è «scontro» tra Cartabia e Draghi - infoitinterno : Osservatorio Quirinale, il centrodestra presenta la sua rosa e in Rete vince Nordio: è suo ?il sentiment più a - RolandCezanne : RT @AssoComPol: ??Attivo da qualche giorno #OsservatorioQuirinale un progetto di @BlogMeter ed @arcadiacomit che censisce quotidianamente il… - giornalorg : - _digibrain : Arcadia e Blogmeter analizzano il lato social della corsa al Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Osservatorio Quirinale

Il Mattino

Si è chiuso anche il terzo giorno di votazioni e nel mare magnum delle 412 schede bianche , avanzano timidamente anche le candidature di Guido Crosetto , votato da non solo dai delegati di Fratelli d'...Annunciata da giorni, finalmente la rosa dei candidati del centrodestra per ilè arrivata. Presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Giovanni Toti, ... Emerge dall'...Si è chiuso anche il terzo giorno di votazioni e nel mare magnum delle 412 schede bianche, avanzano timidamente anche le candidature di Guido Crosetto, votato da non solo dai delegati ...Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - A differenza delle 7 patologie rare - Sma, Gaucher, Fabry, Pompe e Mps I, immunodeficienze congenite e sindrome ...