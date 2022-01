Licata | strage dopo lite familiare | 5 morti tra cui un bambino

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Tragedia a, nell’agrigentino, dove quattro persone, tra cui un bimbo di undici anni e un ragazzo di 15, sono state uccise per unascoppiata in un appartamento nella zona periferica di via Rieti. A sparare sarebbe stato un uomo che, come apprende l’Adnkronos,avere ucciso i quattro familiari si è ucciso. Il suo corpo è stato trovato per strada agonizzante e sarebbe morto in ambulanza. Indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

familiare a, in provincia di Agrigento, questa mattina. Un uomo ha sterminato la propria famiglia a colpi di pistola e poi si è tolto la vita. Sono ancora poco chiare le cause che hanno ...Unaquesta mattina in una palazzina di via Riesi, a, in provincia di Agrigento. Probabilmente al culmine di una lite familiare , un uomo ha ucciso , a colpi di arma da fuoco, il fratello , ...Tragedia ad Licata, in provincia di Agrigento: un uomo uccide quattro familiari dopo una lite, poi si toglie la vita.L'uomo ha sparato e ucciso quattro familiari in un'abitazione a Licata (Agrigento) ...(ANSA) - PALERMO, 26 GEN - Prima ha ucciso quattro familiari, tra cui due minori di 15 e 11 anni, e poi si è suicidato l'autore della strage avvenuta in un appartamento di via Riesi a Licata. L'uomo, ...