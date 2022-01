Kobe Bryant, a due anni dai momenti in cui il mondo seppe tutto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Correvano proprio in queste ore, due anni fa, le notizie. Prima dagli States, e in molti la credettero una bufala. Poi un messaggio. Poi un altro. Poi conferme ulteriori. L’orrenda sensazione che quella non fosse una bufala. Poi l’amara verità, una, incontrovertibile. Kobe Bryant era morto in un incidente aereo. E con lui la figlia Gianna, Gigi per tutti. E con loro altre sette persone. Era la pallacanestro la missione di alcuni, non lo era di altri. Ma il mondo della palla a spicchi, quello sì, rimase fermo, sospeso tra quel che c’era giù, sul parquet, e quel che c’era fuori, un dolore che si scopriva comune, totale, inarrestabile. Perché la morte di uno dei simboli della pallacanestro mondiale ha reso tutti umani, in quel momento. Michael Jordan, che non amava e non ama particolarmente troppe dichiarazioni pubbliche, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Correvano proprio in queste ore, duefa, le notizie. Prima dagli States, e in molti la credettero una bufala. Poi un messaggio. Poi un altro. Poi conferme ulteriori. L’orrenda sensazione che quella non fosse una bufala. Poi l’amara verità, una, incontrovertibile.era morto in un incidente aereo. E con lui la figlia Gianna, Gigi per tutti. E con loro altre sette persone. Era la pallacanestro la missione di alcuni, non lo era di altri. Ma ildella palla a spicchi, quello sì, rimase fermo, sospeso tra quel che c’era giù, sul parquet, e quel che c’era fuori, un dolore che si scopriva comune, totale, inarrestabile. Perché la morte di uno dei simboli della pallacanestro mondiale ha reso tutti umani, in quel momento. Michael Jordan, che non amava e non ama particolarmente troppe dichiarazioni pubbliche, ...

