Italia’s Got Talent 2022 | parla Elio | “Provo un’enorme empatia per chiunque arrivi sul palco”

Abbiamo intervistato Mara Maionchi ed Elio, la new entry al tavolo dei giudici di Italia's Got Talent 2022, per farci raccontare il loro approccio e le novità della nuova edizione dello show di Sky e NOW. Uno show di successo che vuole continuare ad appassionare il suo pubblico. Questo è Italia's Got Talent 2022 che per la sua nuova edizione ha introdotto diverse novità per ravvivare la situazione e tener desta l'attenzione dei suoi spettatori, che possono seguirlo ogni mercoledì sera su Sky e NOW a partire dal 19 gennaio. Una di queste è l'ampliamento del concetto di Golden Buzzer, quello strumento che permetteva a ogni giudice di selezionare un concorrente direttamente per la finale, che viene affidato quest'anno anche alla conduttrice Lodovica Comello e al pubblico; un'altra è nella composizione del ...

