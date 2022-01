Australian Open | Sinner perde contro Tsitsipas | le reazioni sul web | KO tecnico contro un Dio greco

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sogno2022 per Janniksi è fermato ai quarti di finale. Il tennista altoatesino ha incontrato sulla sua strada unoin giornata monstre e ha perso in tre set senza...

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - FiorinoLuca : ITALIAN RECORDMAN ???? ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano nella STORIA a raggiungere le semifinali agli Austra… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Australian Open: Fognini e Bolelli fuori dal torneo di doppio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Australian Open: Fognini e Bolelli fuori dal torneo di doppio -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Jannik Sinner lucido in campo tanto quanto davanti ai microfoni. L'azzurro esce di scena nei quarti di finale degli, raccogliendo appena 9 giochi contro uno Tsitsipas in stato di grazia. Andando oltre le statistiche, si può imputare ben poco all'azzurro, che si è trovato di fronte una versione ...Novak Djokovic Il caso Novak Djokovic ha tenuto banco per quasi due settimane prima dell'inizio degli. Il numero 1 del mondo ha provato ad entrare in Australia con un'esenzione medica, ma si è trovato a dover gestire una situazione a dir poco delicata. Il fenomeno serbo ha incassato la ...Der 20-jährige Italiener wurde im Viertelfinale der Australian Open von Stefanos Tsitsipas, der griechischen Nummer 4 der Welt, abgerissen, der in etwas mehr als zwei Stunden mit 6:3, 6:4, 6:2 gewann ...Amarezza, consapevolezza e sguardo al futuro: sono i tre punti chiave della conferenza stampa di Jannik Sinner. L'altoatesino esce dagli Australian Open subendo un 6-3 6-4 6-2 da Stefanos Tsitsipas, l ...