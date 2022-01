Sinner-Tsitsipas orario e tv, Australian Open 2022: programma, canale tv, streaming. Sveglia all’alba (Di martedì 25 gennaio 2022) Per Jannik Sinner quello di domani sarà il primo mercoledì da appartenente al club dei migliori otto degli Australian Open. E l’impegno sarà di quelli molto importanti, visto che dall’altra parte della rete c’è il numero 4 tanto del mondo quanto del tabellone: Stefanos Tsitsipas, l’uomo che tre anni fa fu semifinalista. Il greco, però, non ha completamente convinto nell’approdo ai quarti, lasciando per strada un set sia all’argentino Sebastian Baez che al francese Benoit Paire. E ha poi dovuto sudare per cinque set per battere l’americano Taylor Fritz, che ha perso una nuova grande occasione dopo quella sprecata un anno fa contro Novak Djokovic nelle note circostanze d’infortunio. Sinner, invece, ha lasciato un solo parziale in giro, il secondo con il giapponese Taro Daniel, e arriva con una grande ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Per Jannikquello di domani sarà il primo mercoledì da appartenente al club dei migliori otto degli. E l’impegno sarà di quelli molto importanti, visto che dall’altra parte della rete c’è il numero 4 tanto del mondo quanto del tabellone: Stefanos, l’uomo che tre anni fa fu semifinalista. Il greco, però, non ha completamente convinto nell’approdo ai quarti, lasciando per strada un set sia all’argentino Sebastian Baez che al francese Benoit Paire. E ha poi dovuto sudare per cinque set per battere l’americano Taylor Fritz, che ha perso una nuova grande occasione dopo quella sprecata un anno fa contro Novak Djokovic nelle note circostanze d’infortunio., invece, ha lasciato un solo parziale in giro, il secondo con il giapponese Taro Daniel, e arriva con una grande ...

