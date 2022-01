**Quirinale: confronto Conte-Di Maio in cabina regia su veto a Draghi** (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Il veto su Mario Draghi al Colle continua a dividere il leader del M5S Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, già capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. Ieri, raccontano fonti M5S presenti alla riunione all'Adnkronos, il tema sarebbe stato a lungo dibattuto tra i due nella cabina di regia convocata in serata. Nessuno scontro, viene assicurato, ma un confronto serrato, un 'botta e risposta' tra i due che ha monopolizzato parte della riunione. Conte, raccontano, avrebbe spiegato che il veto non è sulla persona, che il profilo di Draghi è alto e autorevole, ma sarebbe un errore spostarlo da Palazzo Chigi, dove è stato messo per una mission che è ancora da portare a termine: lotta alla pandemia e Pnrr. Oltre a rimarcare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Ilsu Mario Draghi al Colle continua a dividere il leader del M5S Giuseppee il ministro degli Esteri, già capo politico del Movimento, Luigi Di. Ieri, raccontano fonti M5S presenti alla riunione all'Adnkronos, il tema sarebbe stato a lungo dibattuto tra i due nelladiconvocata in serata. Nessuno scontro, viene assicurato, ma unserrato, un 'botta e risposta' tra i due che ha monopolizzato parte della riunione., raccontano, avrebbe spiegato che ilnon è sulla persona, che il profilo di Draghi è alto e autorevole, ma sarebbe un errore spostarlo da Palazzo Chigi, dove è stato messo per una mission che è ancora da portare a termine: lotta alla pandemia e Pnrr. Oltre a rimarcare ...

