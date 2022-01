Quirinale 2022, Renzi: “Salvini ha asso in mano” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Quello che avrebbe la carta per chiudere la partita” del Quirinale per l’elezione del nuovo presidente “quello che ha l’asso in mano e deve scegliere quando calarlo è Matteo Salvini”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a Radio Leopolda sugli sviluppi possibili dopo la prima votazione. Dopo la fumata nera di ieri, ampiamente prevista, con 672 schede bianche. riprenderà oggi alle 15 la seduta della chiama per il secondo scrutinio. Come già lunedì, anche oggi i senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti covid a Montecitorio. Si inizierà dalle 15,03 alle 15,11 con i sei 6 deputati che per motivi di salute hanno chiesto di votare per primi, 6 senatori a vita e senatori da Abbate a Campari (n.59); 15.12-15.19: senatori ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Quello che avrebbe la carta per chiudere la partita” delper l’elezione del nuovo presidente “quello che ha l’ine deve scegliere quando calarlo è Matteo”. Così il leader di Italia viva, Matteo, intervenendo a Radio Leopolda sugli sviluppi possibili dopo la prima votazione. Dopo la fumata nera di ieri, ampiamente prevista, con 672 schede bianche. riprenderà oggi alle 15 la seduta della chiama per il secondo scrutinio. Come già lunedì, anche oggi i senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti covid a Montecitorio. Si inizierà dalle 15,03 alle 15,11 con i sei 6 deputati che per motivi di salute hanno chiesto di votare per primi, 6 senatori a vita e senatori da Abbate a Campari (n.59); 15.12-15.19: senatori ...

