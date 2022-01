Mini Recharged - La seconda vita elettrica della classica british

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il Gruppo BMW ha deciso di offrire ufficialmente un kit di conversioneper leclassiche. Il progetto, denominato, è stato portato avanti dai tecnici del marchio inglese in seguito ai riscontri positivi ottenuti dal prototipo realizzato nel 2018 per il Salone di New York, ora pronto per il mercato. 122 CV elettrici, ma l'endotermico non si butta. Gli appassionati che vorranno abbandonare il motore endotermicopropriada collezione potranno contare su un kit totalmente reversibile, in modo da poter riportare in qualunque momento la vettura alle condizioni standard e preservarne, così, l'originalità: perciò, la trasformazionevettura prevede anche il censimento e la conservazione di tutte le parti meccaniche smontate. Al ...

Advertising

moneypuntoit : ?? MINI Recharged: convertire un modello storico in un'auto elettrica ?? - fleetimenews : MINI Recharged: sbarca nel futuro diventando ricaricabile ed elettrizzante #MINIClassica #MINI #MINIRecharged… -

Ultime Notizie dalla rete : Mini Recharged

è un progetto avvincente nato dal desiderio di continuare a raccontare nel XXI secolo la storia del marchio automobilistico inglese. È così possibile convertire un'auto storica nata nel ...... dove ha riscosso un discreto successo, al punto da convincere i vertici della casa inglese (di proprietà di BMW) di dare il via al progetto: le inglesine classiche ...Mini has launched a new programme that enables owners of the brand’s classic models to swap their car’s petrol engine for a more modern electric powertrain. The brand showed off a classic Mini ...MINI Recharged is launched to deliver official MINI conversions for the Classic Mini, built from 1959-2000, with 121bhp electric motor.