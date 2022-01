LIVE Ulm-Virtus Bologna 22-15 | EuroCup basket 2022 in DIRETTA | +7 Ratiopharm a fine primo quarto

(Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime out che arriva dalla panchina di Ulm. 24-20 Tessitori domina a rimbalzo dopo l’errore di Belinelli e riporta la Segafredo a due soli possessi di svantaggio. 24-18 Piazzato di Klepeisz. 22-18 TRIPLA DI TESSITORI! -4. INIZIA IL SECONDO! FINISCE IL! 22-15 Triplo rimbalzo offensivo di Jaiteh che poi realizza. 22-13 Zugic si iscrive al match con un piazzato. 20-13 Piazzato di Tessitori, 43? da giocare nel. 20-11 Felicio si gira sul perno e mette il jumper. 18-11 STOPPATA di Jaiteh su Felicio con il centrosino che poi realizza dall’altra parte nel pitturato. 18-9 Tessitori in avvicinamento. 18-7 2/2 Blossomgame, 3’05” sul cronometro, 0-3 la situazione falli. Fallo di ...

Eurocup, 11giornatasu Sky e in streaming su NOW Martedì 25 gennaio Ore 19: Rathiofarm- Virtus Segafredo Bologna, Sky Sport Uno e Sky Sport Action (telecronaca Andrea Solaini; commento ...OA Sport, invece, vi terrà compagnia con la direttascritta per non farvi perdere neanche un punto di questa partita.- VIRTUS BOLOGNA EUROCUP 2022: IL PROGRAMMA DEL MATCH Martedì 25 gennaio ...Dura trasferta per la Virtus Segafrdo Bologna in Germania, in casa di un Ratiopharm Ulm molto motivato dall'aver sbancato il campo della capolista del girone Buducnost in Montenegro lo scorso ...LIVE - La diretta con il risultato aggiornato di Ulm-Virtus Bologna, valida per l'11esima giornata di Eurocup 2021/2022 ...