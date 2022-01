Ita | Msc esprime interesse per la maggioranza con Lufthansa

Advertising

SkyTG24 : Ita Airways: Msc e Lufthansa presentano manifestazione d'interesse per quota maggioranza - infoiteconomia : L'offerta su Ita Airways, molto più Gianluigi Aponte (Msc) che Lufthansa. E intanto Mario Draghi ringrazia - Italia_Notizie : L’offerta su Ita Airways, molto più Gianluigi Aponte (Msc) che Lufthansa. E intanto Mario Draghi ringrazia - StartMagNews : Che cosa dice e non dice la compagnia aerea tedesca #Lufthansa sulla proposta con #Msc su #ItaAirways. Fatti, numer… - toretedde : RT @gr_grim: Alla fine il Governo de #iMigliori™ ce l'ha fatta: Alitalia fatta a pezzi, migliaia di lavoratori licenziati senza nemmeno gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita Msc

Il gruppoha manifestato al governo italiano il suo interesse ad acquisire una quota di maggioranza inAirways. Secondo quanto si legge in una nota,'si pone l'obiettivo di realizzare una partnership' con l'esecutivo 'e la compagnia Lufthansa come partner industriale del progetto. Lufthansa ha ...Berlino, 25 gen 12:31 - Lufthansa ha confermato ad "Agenzia Nova" di essere "in discussione con il gruppo" su. Inoltre, l'azienda tedesca ha confermato di...Ita Airways ) ha annunciato di aver ricevuto una manifestazione di interesse da Msc e Lufthansa per acquisire la maggioranza della compagnia ...Il gruppo Msc ha manifestato al governo italiano il suo interesse ad acquisire una quota di maggioranza in Ita Airways. Secondo quanto si legge in una nota, Msc "si pone l'obiettivo di realizzare una ...