Gli accessori della sposa

Gli accessori fanno la sposa: veli, pizzi, strass e perline! E soprattutto gli accessori rendono la sposa unica, diversa da tutte le altre. Immaginate che piattume se ognuna di noi arrivasse all'altare identica a tutte le altre. Per questo non basta un bel vestito – che pure rimane l'elemento più importante – ma ci vuole molto altro per essere ricordate. In tema di accessori ormai c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ma proprio tutta questa varietà non deve portarci ad esagerare o ad essere fuori luogo. Gli accessori vanno prima pensati, poi provati ed infine (eventualmente) acquistati. Non tutti gli accessori stanno bene su tutte le spose. Non tutte le spose hanno bisogno di una miriade di accessori.

