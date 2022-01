"GF Vip", la sorpresa del papà per Davide Silvestri: "Sei diventato un uomo umile e generoso" (Di martedì 25 gennaio 2022) Serata di emozioni forti per Davide Silvestri , che ha ricevuto la carica del padre per poter proseguire al meglio la sua avventura nella Casa del 'Grande Fratello Vip' . Come raccontato durante la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) Serata di emozioni forti per, che ha ricevuto la carica del padre per poter proseguire al meglio la sua avventura nella Casa del 'Grande Fratello Vip' . Come raccontato durante la ...

Advertising

Giadaarco : la vip più votate è:soleil. wow che sorpresa ,pausa sigaretta #gfvip - piersticazzi : RT @cmqfranci: sopresa sorpresa anche se a fine giornata in arrivo un augurio dal nostro amico vip ?? buon compleanno @veccomiqui sei specia… - GiusyD8 : RT @cmqfranci: sopresa sorpresa anche se a fine giornata in arrivo un augurio dal nostro amico vip ?? buon compleanno @veccomiqui sei specia… - Filomen83869405 : RT @cmqfranci: sopresa sorpresa anche se a fine giornata in arrivo un augurio dal nostro amico vip ?? buon compleanno @veccomiqui sei specia… - Marikaranieri5 : RT @cmqfranci: sopresa sorpresa anche se a fine giornata in arrivo un augurio dal nostro amico vip ?? buon compleanno @veccomiqui sei specia… -