Così il medico No vax curava il paziente che è morto: «Niente ospedale sennò muore, dategli le spremute» (Di martedì 25 gennaio 2022) Il medico No vax Roberto Petrella, arrestato ieri a Catanzaro, diceva a Gennaro Sanges, il paziente morto dopo aver seguito le sue cure, di non andare in ospedale. Perché altrimenti avrebbe rischiato la vita: «Ma no. Se va in ospedale le muore. Lo intubano. Dove va in ospedale? A fare che?». Il ginecologo nel frattempo radiato dall’Ordine dei Medici si arrabbiava con la moglie di Gennaro: «Sì, però, signora, non mi chiami alle cinque, alle sei…». E prima di chiudere aveva suggerito: «Lei è in panico. Non muore suo marito. Stia tranquilla a casa, gli dia delle spremute, delle vitamine, polivitamine, gocce». L’edizione napoletana di Repubblica racconta che il paziente 68enne e con altre patologie è ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) IlNo vax Roberto Petrella, arrestato ieri a Catanzaro, diceva a Gennaro Sanges, ildopo aver seguito le sue cure, di non andare in. Perché altrimenti avrebbe rischiato la vita: «Ma no. Se va inle. Lo intubano. Dove va in? A fare che?». Il ginecologo nel frattempo radiato dall’Ordine dei Medici si arrabbiava con la moglie di Gennaro: «Sì, però, signora, non mi chiami alle cinque, alle sei…». E prima di chiudere aveva suggerito: «Lei è in panico. Nonsuo marito. Stia tranquilla a casa, gli dia delle, delle vitamine, polivitamine, gocce». L’edizione napoletana di Repubblica racconta che il68enne e con altre patologie è ...

