Berrettini-Nadal, quando si gioca? Data Australian Open 2022, programma, tv, streaming (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli Australian Open vedranno disputarsi venerdì 28 entrambe le semifinali dei tabelloni di singolare maschile: il momento topico della stagione sul cemento è arrivato col primo torneo dello Slam del 2022 del tennis. Tra tre giorni in singolare sarà in campo l'azzurro Matteo Berrettini, testa di serie numero 7. Ancora non è stato rilasciato l'ordine di gioco di venerdì 28 gennaio, ma l'italiano sa già che sarà atteso dal difficile match contro lo spagnolo Rafael Nadal, numero 6 del tabellone. La sfida promette scintille e metterà in palio un posto in finale, nonché la quinta posizione del ranking ATP del 31 gennaio. La sfida si giocherà sulla Rod Laver Arena: il programma prevede nella sessione diurna la finale del torneo di doppio misto alle 2.00 ora italiana e la prima semifinale del ...

