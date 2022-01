Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 25 gennaio 2022 | Trono Classico e Over (Di martedì 25 gennaio 2022) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 25 gennaio 2022 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 25 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Nel corso della puntata di oggi, martedì 25 gennaio, secondo le Anticipazioni presenti online, potrebbero andare in onda le due esterne di Matteo Ranieri con Federica e Denise. Matteo sarà riuscito a rimettere le ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 25 gennaio 2022), 25è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 25, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNel corso della puntata di, martedì 25, secondo lepresenti online, potrebbero andare in onda le due esterne di Matteo Ranieri con Federica e Denise. Matteo sarà riuscito a rimettere le ...

