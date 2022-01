Videogiochi in uscita: 24-29 Gennaio 2022 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gennaio 2022 si sta avviando alla conclusione e lo fa nel migliore dei modi, tramite le ultime uscite videoludiche importanti del mese. Questa settimana numerosi Indie usciranno su PC e Console, tra i tanti però ci sono anche alcuni tripla A del calibro di Uncharted: L’eredità Perduta e Leggende Pokèmon Arceus, a seguire vi riportiamo la lista completa dei giochi in uscita. Lunedì 24 Gennaio Hidden Deep PC The Demon Lord Is New In Town PC Martedì 25 Gennaio The Artful Escape of Francis Vendetti PS5, Nintendo Switch Mortal Online 2 PC Cannibal Cuisine PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One Reverie Knights Tactics PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Serious Sam: Siberian Mayhem PC Mercoledì 26 Gennaio Elasto Mania Remastered PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 24 gennaio 2022)si sta avviando alla conclusione e lo fa nel migliore dei modi, tramite le ultime uscite videoludiche importanti del mese. Questa settimana numerosi Indie usciranno su PC e Console, tra i tanti però ci sono anche alcuni tripla A del calibro di Uncharted: L’eredità Perduta e Leggende Pokèmon Arceus, a seguire vi riportiamo la lista completa dei giochi in. Lunedì 24Hidden Deep PC The Demon Lord Is New In Town PC Martedì 25The Artful Escape of Francis Vendetti PS5, Nintendo Switch Mortal Online 2 PC Cannibal Cuisine PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One Reverie Knights Tactics PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Serious Sam: Siberian Mayhem PC Mercoledì 26Elasto Mania Remastered PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox ...

