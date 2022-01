Verissimo e Silvia Toffanin conquistano il week end, ascolti sorprendenti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella puntata di ieri il talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin ha letteralmente sbancato gli indici di ascolto conquistando uno share del 16,72% per un totale di 2.187.000 di spettatori. Un risultato che conferma le scelte del biscione di raddoppiare l’appuntamento con il programma, inserendolo anche alla domenica pomeriggio. Anche su Twitter, Verissimo, è stato molto seguito, infatti l’hashtag #Verissimo ha conquistato il secondo posto del podio dei TT Italia di Twitter e il secondo posto anche nella classifica dei programmi più discussi sui social. Per mettere la ciliegina sulla torta, nel durante la scorsa settimana, il profilo Instragram del talk show, ha realizzato oltre 22 milioni di interazioni. Alex Belli chiude ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella puntata di ieri il talk show, condotto daha letteralmente sbancato gli indici di ascolto conquistando uno share del 16,72% per un totale di 2.187.000 di spettatori. Un risultato che conferma le scelte del biscione di raddoppiare l’appuntamento con il programma, inserendolo anche alla domenica pomeriggio. Anche su Twitter,, è stato molto seguito, infatti l’hashtag #ha conquistato il secondo posto del podio dei TT Italia di Twitter e il secondo posto anche nella classifica dei programmi più discussi sui social. Per mettere la ciliegina sulla torta, nel durante la scorsa settimana, il profilo Instragram del talk show, ha realizzato oltre 22 milioni di interazioni. Alex Belli chiude ...

