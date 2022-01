Ultime Notizie Roma del 24-01-2022 ore 18:10 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno Oggi iniziano le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica al posto di Sergio Mattarella ai partiti continuano di confronto sul nome di un candidato che alla fine posso venire votato dal più ampio schieramento possibile sono tra i 12 e i 15 grandi elettori contagiati o in quarantena che hanno chiesto di votare nel seggio covid allestito nel parcheggio di Montecitorio non ti temo intanto conferma non incontro atteso tra i leader del PD Enrico Letta e della Lega Matteo Salvini per Turati dialogo vero con il centro-destra e la volontà di preservare Andrea Riccardi come profilo di Ale di candidata alla presidenza della Repubblica emerge dal vertice DPD In Movimento 5 Stelle liberi e uguali i leader Ei capigruppo si sono visti dopo lunedì rispettivi grandi lettori per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 24 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno Oggi iniziano le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica al posto di Sergio Mattarella ai partiti continuano di confronto sul nome di un candidato che alla fine posso venire votato dal più ampio schieramento possibile sono tra i 12 e i 15 grandi elettori contagiati o in quarantena che hanno chiesto di votare nel seggio covid allestito nel parcheggio di Montecitorio non ti temo intanto conferma non incontro atteso tra i leader del PD Enrico Letta e della Lega Matteo Salvini per Turati dialogo vero con il centro-destra e la volontà di preservare Andrea Riccardi come profilo di Ale di candidata alla presidenza della Repubblica emerge dal vertice DPD In Movimento 5 Stelle liberi e uguali i leader Ei capigruppo si sono visti dopo lunedì rispettivi grandi lettori per ...

