(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il blitz era un po’ nell’aria. E alla fine è arrivato. Il gruppo Msc, gigante delle crociere fondato nel 1989 dall’armatore Gianluigi Aponte, ha manifeal governo italiano il proprio interesse ad acquisire una quota di maggioranza in Ita Airways, la compagnia al 100% pubblica nata sulle ceneri della vecchia Alitalia. E i cui vertici, il presidente Alfredo Altavilla e il ceo Fabio Lazzerini, proprio pochi giorni fa hanno illustrato il piano industriale. Loitaliano è da tempo alla ricerca di un socio industriale che possa sostenere il vettore nell’ambito della concorrenza internazionale. E poi, il via libera alla creazione di Ita da parte dell’Europa era condizionato al futuro disimpegno del Tesoro. Un passo indietro che ora potrebbe arrivare, non solo per Msc ma anche per mano di, il player su cui spesso e ...

Advertising

formichenews : Su #Ita atterrano #Msc e Lufthansa. Ma lo Stato non uscirà del tutto L'articolo di @gianluzappo ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Ita atterrano

QUOTIDIANO NAZIONALE

A raccogliere il testimone c'èAirways, che ne ha acquisito aerei, parte del personale e marchio, anche se a occhio nudo non sembra. Adesso, infatti, partono eaerei di celeste vestiti, ...A raccogliere il testimone c'èAirways, che ne ha acquisito aerei, parte del personale e marchio, anche se a occhio nudo non sembra. Adesso, infatti, partono eaerei di celeste vestiti, ...La procura di Manhattan ha incriminato quattro dirigenti del governo bielorusso per pirateria, per aver dirottato un aereo della Ryanair in volo da Atene a Vilnius e costretto i piloti ad atterrare a ...5-0 delle bianconere sulle campane, Clelland show al “Bozzi” contro la sua ex squadra, le nerazzurre rallentano ...