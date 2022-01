Sei di fila da titolare: Rugani riscrive il suo futuro. E le strategie per la difesa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gli infortuni prima di Giorgio Chiellini, poi di Leonardo Bonucci, oltre a quello di lunga data di Danilo appena rientrato, e le assenze di Matthijs De Ligt tra squalifiche e gastroenterite, hanno ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gli infortuni prima di Giorgio Chiellini, poi di Leonardo Bonucci, oltre a quello di lunga data di Danilo appena rientrato, e le assenze di Matthijs De Ligt tra squalifiche e gastroenterite, hanno ...

Advertising

sportli26181512 : Sei di fila da titolare: Rugani riscrive il suo futuro. E le strategie per la difesa: Sei di fila da titolare: Ruga… - tackleduro : RT @Gazzetta_it: Sei di fila da titolare: #Rugani riscrive il suo futuro. E le strategie per la difesa - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Sei di fila da titolare: #Rugani riscrive il suo futuro. E le strategie per la difesa - Gazzetta_it : Sei di fila da titolare: #Rugani riscrive il suo futuro. E le strategie per la difesa - Enzo85207940 : @scherzilla @AlcolicoX @AndreaVee88 @VittorioSgarbi @stampasgarbi Come fai a mettere in fila cosi tante cazzate . L… -