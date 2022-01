Quirinale | Giuseppe Conte | “Riccardi? Profilo che risponde ai requisiti della figura che stiamo proponendo | ma non al primo scrutinio”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) “C’è una diffusa preoccupazione da parte di tutti i grandi elettori che ci possa essere una qualche forma di rallentamento dell’azione del governo”. Cosìuscendo da Montecitorio dopo la riunione dei grandi elettori M5s. Su: “Questoaiche. Sicuramente un presidente autorevole che ci renderebbe orgogliosi come cittadini”. Sulla possibilità di non votarlo al, l’ex premier: “Abbiamo invitato al confronto anche le forze di centrodestra, sarebbe contraddittorio metterlo in votazione da subito, prima che il confronto si realizzi”. Congedandosi, a chi gli chiedeva se l’indicazione fosse quella ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Conte vuole un referendum dei Cinque Stelle su un eventuale nuovo governo - ParliamoDiNews : quirinale, giuseppe conte: dobbiamo invitare il centrodestra a non cedere a deliri di onnipotenza - Politica… - _DAGOSPIA_ : QUIRINALE, GIUSEPPE CONTE: DOBBIAMO INVITARE IL CENTRODESTRA A NON CEDERE A DELIRI DI ONNIPOTENZA… - Linkiesta : Conte vuole un referendum dei Cinque Stelle su un eventuale nuovo governo -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Giuseppe

Il Fatto Quotidiano

...Elezioni: quorum, regole, procedure Ieri sera è giunta la "candidatura" ufficiale dal segretario del Pd Enrico Letta , anticipato di qualche ora dai "rumors" lanciati dal M5s di...ROMA - 'Lavoriamo per un presidente di altissimo profilo. Il M5s lavora non per coloriture politiche' ma per una figura che dia 'le più ampie garanzie'. Così l'ex presidente del consiglioConte (foto), leader del Movimento 5 Stelle, al termine del vertice di centrosinistra, parlando a Rainews 24.L’ex ministro, che ha vissuto qui la sua infanzia e adolescenza, è tra i nomi graditi a Pd e M5s. Oggi al via le votazioni ...È partita ufficialmente la corsa al Colle per l’elezione del presidente della Repubblica: oggi pomeriggio, dalle 15, ci sarà il primo voto del Parlamento per eleggere ...