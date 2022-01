Morto Vincenzo Fasano, il cordoglio di Brunetta (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA – E’ Morto Vincenzo Fasano, deputato di Forza Italia. Era uno dei grandi elettori. Il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto), apprende “con dolore” la scomparsa “dell’amico e collega Vincenzo Fasano che da tempo combatteva contro la sua malattia. Mi stringo attorno alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Enzo, riposa in pace”. Gli fa eco la ministra per il Sud, Mara Carfagna, che su Facebook scrive: “Addio Enzo, non dimenticheremo la tua passione e la tua lealtà: sei stato un grande amico e un esempio per tutti noi”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA – E’, deputato di Forza Italia. Era uno dei grandi elettori. Il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), apprende “con dolore” la scomparsa “dell’amico e collegache da tempo combatteva contro la sua malattia. Mi stringo attorno alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Enzo, riposa in pace”. Gli fa eco la ministra per il Sud, Mara Carfagna, che su Facebook scrive: “Addio Enzo, non dimenticheremo la tua passione e la tua lealtà: sei stato un grande amico e un esempio per tutti noi”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Morto Vincenzo Fasano, il cordoglio di Brunetta - SempreLibero2 : NOTIZIE TRISTI CHE NON VORREMMO MAI SENTIRE. Chi era il deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Vincenzo Fasano, morto a 70 anni il deputato di Forza Italia: il cordoglio del partito. Martedì la Camera proclama il… - pc_947 : @MGM987 @you_trend Stamattina la Giunta per le elezioni ha fatto eleggere in tempi record, sempre in quota Forza It… - waltergianno : #Quirinale22. Oggi il quorumo dei 2/3 per l'elezione del Presidente della Repubblica è di 627 voti. Meno uno perché… -