Gazzetta: Ilicic è di nuovo nel tunnel, l’Atalanta può escluderlo dalla lista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il caso Ilicic. Gasperini sabato ha svelato che sta male: «La testa è una giungla». E ora il club sta pensando di toglierlo dalla lista per la seconda parte della stagione. E in una giungla di riflessioni ora è costretta ad addentrarsi anche l’Atalanta divisa fra il dovere della riconoscenza e il diritto del senso pratico. L’incertezza sui tempi di un eventuale rientro si scontra con quella che forse è l’unica certezza: con Ilicic non si potrà avere fretta, esattamente come due anni fa. Ma soprattutto va in conflitto con l’esigenza di decidere, entro l’inizio di febbraio, quale straniero dovrà fare posto, nella lista da riaggiornare, al neoacquisto Boga. Ilicic è di nuovo in un tunnel. Forse non lungo e profondo come il precedente, ma ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il caso. Gasperini sabato ha svelato che sta male: «La testa è una giungla». E ora il club sta pensando di toglierloper la seconda parte della stagione. E in una giungla di riflessioni ora è costretta ad addentrarsi anchedivisa fra il dovere della riconoscenza e il diritto del senso pratico. L’incertezza sui tempi di un eventuale rientro si scontra con quella che forse è l’unica certezza: connon si potrà avere fretta, esattamente come due anni fa. Ma soprattutto va in conflitto con l’esigenza di decidere, entro l’inizio di febbraio, quale straniero dovrà fare posto, nellada riaggiornare, al neoacquisto Boga.è diin un. Forse non lungo e profondo come il precedente, ma ...

Advertising

sportli26181512 : Eclissi Ilicic: di nuovo in crisi. Fuori dalla lista per l’Atalanta?: Eclissi Ilicic: di nuovo in crisi. Fuori dall… - Gazzetta_it : Eclissi Ilicic: di nuovo in crisi. Fuori dalla lista per l’Atalanta? - napolista : Gazzetta: Ilicic è di nuovo nel tunnel, l’Atalanta può escluderlo dalla lista Club diviso fra il dovere della rico… - LALAZIOMIA : Lazio-Atalanta, Gasperini: 'Ilicic? Lasciamolo in pace' - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : Atalanta col rebus Ilicic: nessuna previsione sul rientro - La Gazzetta dello Sport -