Dramma in Coppa d’Africa: 7 morti all’ingresso dello stadio Olembe (Di martedì 25 gennaio 2022) Una terribile notizia giunge direttamente dalla capitale camerunense Yaoundé. Proprio all’esterno dello stadio Olembe, palcoscenico del match tra Camerun e Comore di Coppa d’Africa, 7 tifosi avrebbero perso la vita a causa di una ressa. Le ricostruzioni non sono del tutto chiare ma, secondo delle testimonianze riportate da LSI AFRICA, si tratterebbe di una fuga precipitosa. Altre persone, rimaste ferite gravemente, sono ricoverate nel centro ospedaliero di Messassi. POTREBBE INTERESSARTI: Il Psg non si accontenta: trattativa in corso per il centrocampista francese! Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) Una terribile notizia giunge direttamente dalla capitale camerunense Yaoundé. Proprio all’esterno, palcoscenico del match tra Camerun e Comore di, 7 tifosi avrebbero perso la vita a causa di una ressa. Le ricostruzioni non sono del tutto chiare ma, secondo delle testimonianze riportate da LSI AFRICA, si tratterebbe di una fuga precipitosa. Altre persone, rimaste ferite gravemente, sono ricoverate nel centro ospedaliero di Messassi. POTREBBE INTERESSARTI: Il Psg non si accontenta: trattativa in corso per il centrocampista francese!

Advertising

sportmediaset : Coppa d'Africa, dramma in Camerun-Comore: ressa fuori dallo stadio, almeno 7 vittime. #SportMediaset… - News24_it : Coppa d'Africa, dramma in Camerun-Comore: ressa fuori dallo stadio, almeno 7 vittime - Sportmediaset - Sport Medias… - sportli26181512 : Dramma in Camerun-Comore: ressa allo stadio, ci sarebbero sette morti (e tanti feriti): Dramma in Camerun-Comore: r… - infoitsport : Coppa d'Africa, dramma in Camerun-Comore: ressa fuori dallo stadio, almeno 7 vittime - Sportmediaset - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA D'AFRICA - Dramma in Camerun-Comore: ressa fuori dallo stadio, almeno 7 vittime -