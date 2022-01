Covid, Oms: “Pandemia non è finita, ma siamo in nuova fase” (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – La Pandemia di Covid-19 “è tutt’altro che finita” ma “due anni dopo potremmo entrare in una nuova fase con una plausibile speranza di stabilizzazione, ma è troppo presto per abbassare la guardia”. Così il direttore dell’Oms Europa, Hans Henri Kluge, in una nota dopo che ieri, in un’intervista, aveva ritenuto “plausibile” che con la variante Omicron l’Europa “si stia avviando alla fine della Pandemia”. Kluge aggiunge: “Spero possiamo porre fine alla fase di emergenza nel 2022 e affrontare altre minacce per la salute che richiedono urgentemente la nostra attenzione. Gli arretrati e le liste di attesa sono aumentati – afferma riferendosi appunto alle prestazioni assistenziali per malattie diverse dal Covid – i servizi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ladi-19 “è tutt’altro che” ma “due anni dopo potremmo entrare in unacon una plausibile speranza di stabilizzazione, ma è troppo presto per abbassare la guardia”. Così il direttore dell’Oms Europa, Hans Henri Kluge, in una nota dopo che ieri, in un’intervista, aveva ritenuto “plausibile” che con la variante Omicron l’Europa “si stia avviando alla fine della”. Kluge aggiunge: “Spero posporre fine alladi emergenza nel 2022 e affrontare altre minacce per la salute che richiedono urgentemente la nostra attenzione. Gli arretrati e le liste di attesa sono aumentati – afferma riferendosi appunto alle prestazioni assistenziali per malattie diverse dal– i servizi ...

