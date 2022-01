Como, maxi sequestro di utensili da taglio potenzialmente pericolosi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le Fiamme Gialle del Gruppo di Como congiuntamente con i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell’UD di Como hanno effettuato il sequestro di 126.000 forbici e altri utensili da taglio importati dalla Cina Como – I militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Como e i funzionari ADM di Como (Sezione Operativa Territoriale) di Montano Lucino hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 126.000 forbici e altri utensili da taglio, confezionati in 1138 scatole, importati dalla Repubblica Popolare Cinese e pronti per la vendita al dettaglio. A seguito dei controlli, sono emerse irregolarità sia in materia di tutela del “Made in Italy” (Legge n. 350/2003), per ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le Fiamme Gialle del Gruppo dicongiuntamente con i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell’UD dihanno effettuato ildi 126.000 forbici e altridaimportati dalla Cina– I militari della Guardia di Finanza del Gruppo die i funzionari ADM di(Sezione Operativa Territoriale) di Montano Lucino hanno proceduto alamministrativo di circa 126.000 forbici e altrida, confezionati in 1138 scatole, importati dalla Repubblica Popolare Cinese e pronti per la vendita al det. A seguito dei controlli, sono emerse irregolarità sia in materia di tutela del “Made in Italy” (Legge n. 350/2003), per ...

